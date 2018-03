Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 février 2018 20:00 25. février 2018 - 20:00

Des avalanches meurtrières et beaucoup de blessés héliportés ce week-end en Suisse. Trois randonneurs ont trouvé la mort en montagne (image symbolique).

Trois randonneurs ont trouvé la mort ce week-end après des coulées au-dessus d'Arolla (VS), dans la région de Château-d'Oex (VD) et près de Gstaad (BE). Quatre autres ont été blessés. Le danger d'avalanche était pourtant limité, selon le site de MétéoSuisse.

Samedi vers 14h10, quatre randonneurs ont été emportés par une avalanche au col de la Tsa, au-dessus d'Arolla. Parmi eux, une Valaisanne de 40 ans n'a pas survécu à ses blessures et est décédée au cours de la nuit suivante à l'hôpital de Sion, où elle avait été héliportée. Le pronostic vital des trois autres personnes blessées n'est pas engagé.

Les randonneurs avaient quitté la cabane du Tsa avant de progresser en direction de l'un des couloirs de l'Aiguille du Tsa, à une altitude de 3600 mètres, selon la police cantonale. L'avalanche qui les a emportés s'est déclenchée pour une raison inconnue. Les secouristes ont pu les dégager à temps. Les personnes accidentées sont des Valaisans et des Fribourgeois.

Une plaque de neige

Dans le canton de Vaud, deux randonneurs à ski ont été emportés par une plaque de neige dimanche vers 13h00 dans la région de Château d'Oex (VD), sur le domaine "Le Rocher du Midi". Tous deux ont heurté dans leur chute des barres rocheuses, selon la police cantonale. L'une des victimes, une Suissesse de 55 ans, n'a pas survécu.

La vie de son compagnon blessé, un Suisse de 61 ans, n'est pas en danger, ont précisé les forces de l'ordre. Cet homme a été héliporté dans un premier temps à l'hôpital de Château d'Oex, puis à l'hôpital de l'Ile à Berne. Il avait pu alerter les secours directement après l'accident. Les deux victimes sont domiciliées à Château d'Oex.

Recherches infructueuses

Dans le canton de Berne enfin, une avalanche a emporté deux alpinistes samedi vers 12h00 à Lauenen. L'un d'eux a pu s'extraire de la neige par ses propres moyens et alerter les secours. Grièvement blessé, le second a été héliporté à l'hôpital, où il est mort dans la nuit.

La coulée s'est déclenchée sous le glacier de Gelten, alors que les deux alpinistes voulaient rallier le Wildhorn depuis le refuge de Gelten à ski de randonnée, selon la police cantonale et le Ministère public régional de l'Oberland bernois. L'alpiniste qui a pu se dégager par ses propres moyens a dans la foulée tenté de retrouver son camarade enseveli, sans succès.

Des spécialistes de montagnes de la police cantonale examinent les circonstances de l'accident. L'identité de l'homme décédé n'a pas encore pu être établie formellement.

La mort sur les pistes

La faucheuse a même sévi sur les pistes de ski ce week-end. Un homme de 58 ans s'est gravement blessé en heurtant le poteau d'un filet de sécurité sur une piste à Wengen (BE), samedi vers 16h30. Le malheureux, héliporté à l'hôpital, y est décédé peu après des suites de ses blessures.

L'homme skiait en compagnie d'autres personnes en direction de la Petite Scheidegg quand il est entré en collision avec une skieuse, selon un communiqué de la police. Déstabilisé, il a chuté et glissé sur plusieurs mètres avant de heurter violemment le poteau d'attache, d'après les premiers éléments de l'enquête.

