Mario Gavranovic sera la tête de pont de l'équipe de Suisse lors du premier match des éliminatoires de l'Euro 2020 en Géorgie (15h00). Le Tessinois du Dinamo Zagreb sera soutenu par Zuber et Embolo.

Vladimir Petkovic alignera officiellement une équipe en 4-4-1-1, avec Zuber en neuf et demi, Embolo dans le couloir droit et Remo Freuler à gauche. Il y a toutefois fort à parier que le milieu de l'Atalanta glissera dans l'axe et que Embolo montera d'un cran, ce qui ressemblerait à un 4-3-2-1, la tactique dite du "sapin de Noël".

A moins que la Suisse évolue en 4-1-4-1, comme elle s'est entraînée la veille à huis clos.

Pas de surprise en défense, avec une ligne de quatre composée du capitaine revenant Lichtsteiner, Schär, Akanji et Rodriguez.

Composition de l'équipe de Suisse contre la Géorgie: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler; Embolo, Zuber; Gavranovic.

Neuer Inhalt Horizontal Line