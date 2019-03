Le capitaine Stephan Lichtsteiner est de retour en équipe de Suisse après six mois. Le défenseur d'Arsenal figure dans le cadre des 23 joueurs retenus pour affronter la Géorgie et le Danemark.

En revanche, Haris Seferovic est bien absent de cette première liste en vue des éliminatoires de l'Euro 2020.

Quelques changements mais pas de surprise. La sélection de l'entraîneur national Vladimir Petkovic est assez simple à décrire pour ces premiers matches de qualification. Ou peut-être pas ? Le retour de Lichtsteiner n'était pas si attendu. En automne, Petkovic n'avait aligné le capitaine que dans un seul des six matches de la sélection nationale. En octobre et en novembre, il ne figurait même pas dans le cadre appelé.

En décembre, le défenseur de 35 ans avait déclaré ceci à l'Agence Keystone-ATS: "Si je joue dans un club, je ne doute pas que j'appartiendrai encore au cercle de l'équipe nationale." Pourtant, Lichtsteiner n'a pas rempli entièrement son précepte ces dernières semaines avec Arsenal où il est le plus souvent sur le banc. Depuis cette interview, Lichtsteiner a joué 13 matches de Championnat avec les Gunners. Il a manqué sept fois, dernièrement en raison de douleurs au dos. Jeudi contre le Stade Rennais en Europa League, il ne figurait pas sur la feuille de match.

En novembre contre la Belgique en Ligue des nations, le défenseur des Young Boys, Kevin Mbabu avait joué au poste de Lichtsteiner. Mais le Genevois n'a pas pu être appelé par Petkovic en raison de problèmes musculaires. Edimilson Fernandes (musculature du ventre) de la Fiorentina et Haris Seferovic (aine) de Benfica Lisbonne sont également absents. Ils ne sont pas gravement touchés mais pas assez bien remis encore. "Pour moi, il est important que nous puissions nous entraîner à pleine intensité dès mardi. Nous avons deux matches difficiles devant nous", a souligné le coach Petkovic.

En premier lieu, l'absence de Seferovic bouleverse les plans de l'entraîneur national. L'attaquant était le meilleur marqueur de la Ligue A de la Ligue des nations l'automne dernier avec 5 buts. Avec Benfica, il compte déjà 15 buts en Championnat. Au Portugal, il marque en moyenne toutes les 86 minutes. En l'absence de son buteur providentiel, Petkovic peut compter sur Breel Embolo (Chalke) et Admir Mehmedi (Wolfsburg). Mais pour endosser le rôle d'avant-centre, ils n'ont pas le même profil que la pointe de Benfica.

Outre Lichsteiner, Embolo et Mehmedi, les défenseurs centraux Manuel Akanji (Borussia Mönchengladbach) et Fabian Schär (Newcastle United) sont de retour. Akanji était blessé en novembre et Schär suspendu.

