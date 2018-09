Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 septembre 2018 09:44 25. septembre 2018 - 09:44

Les organisateurs des Swiss Indoors de Bâle ont dévoilé l'Entry List de l'édition 2019 à quatre semaines de son coup d'envoi (22-28 octobre).

Quatre des six premiers mondiaux seront de la partie, avec Roger Federer en tête d'affiche. Le Bâlois (ATP 2) partira en quête d'un neuvième titre à domicile. Ses principaux contradicteurs devraient être le double vainqueur du tournoi Juan Martin Del Potro (ATP 4), Alexander Zverev (ATP 5), Marin Cilic (ATP 6) et David Goffin (ATP 11). Le public pourra également voir à l'oeuvre les prometteurs Stefanos Tsitsipas (ATP 15) et Denis Shapovalov (ATP 31).

La tâche de Roger Federer s'annonce forcément délicate avec un tableau d'une telle densité. Il pourrait ainsi devoir affronter dès le 1er tour des joueurs de la trempe de Denis Shapovalov ou Stan Wawrinka (ATP 75), qui n'aura pas besoin d'une wild card dans la cité rhénane: le Vaudois profite d'une règle de l'ATP permettant à un joueur qui figurait dans le top 30 de la hiérarchie en novembre de l'année précédente de disputer deux tournois ATP 500 de son choix.

Stan Wawrinka n'ayant pas besoin d'une invitation, les organisateurs en ont donc encore trois (voire même quatre) à disposition. L'une d'elles pourrait revenir à l'Américain Jack Sock (ATP 17), no 2 mondial en double mais à la peine cette saison en simple. A noter que tous les billets disponibles pour les trois dernières journées du tournoi ont d'ores et déjà été vendus.

Bâle. Swiss Indoors. Tournoi ATP 500 (2,442 millions d'euros/indoor). Entry List: 1 Roger Federer (SUI/ATP 2). 2 Juan Martin Del Potro (ARG/4). 3 Alexander Zverev (GER/5). 4 Marin Cilic (CRO/6). 5 David Goffin (BEL/11). 6 Stefanos Tsitsipas (GRE/15). 7 Marco Cecchinato (ITA/22). 8 Roberto Bautista Agut (ESP/26). Gilles Simon (FRA/29). Denis Shapovalov (CAN/31). Daniil Medvedev (RUS/32). Adrian Mannarino (FRA/33). Filip Krajinovic (SER/34). John Millman (AUS/36). Jérémy Chardy (FRA/42). Robin Haase (NED/44). Nicolas Jarry (CHI/45). Andreas Seppi (ITA/46). Matthew Ebden (AUS/47). João Sousa (POR/50). Jan-Lennard Struff (GER/56). Peter Gojowczyk (GER/70). Stan Wawrinka (SUI/75/"commitment player). Le tableau principal sera complété avec des invitations (3 ou 4), des "special exempts" (1 ou 2) et des qualifiés (4).

