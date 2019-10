Les électeurs suisses ont élu dimanche le plus jeune Conseil national de l'histoire. L'âge moyen des parlementaires pour la législature 2019-2023 est de 49 ans contre 50,3 ans lors de la précédente. Le plus jeune à 25 ans et le plus vieux a 72 ans.

La chambre du peuple n'est donc pas seulement devenue plus verte et plus féminine mais aussi plus jeune, selon une analyse faite par l'agence de presse Keystone-ATS sur la base des chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS). La nouvelle moyenne d'âge au Conseil national est de 49 ans exactement. Il y a quatre ans, l'âge moyen des 200 membres de la chambre basse était de 50,3 ans. En 2011, il était de 50,2 ans et en 2007 de 51,4 ans. L'âge moyen était déjà descendu en dessous des 50 ans: en 1991 (49,7 ans) et en 1987 (49,8 ans).

Camp rose-vert le plus jeune

Si l'âge moyen des conseillers nationaux et conseillères nationales a peu varié ces 50 dernières années, son rajeunissement actuel doit beaucoup aux succès des Verts et des Vert'libéraux: les premiers ont en effet la moyenne d'âge la plus basse du National, avec 44,8 ans, et les deuxième ont un âge moyen de 48 ans.

Les socialistes sont aussi en dessous de la moyenne avec 47,1 ans. Pareil pour la Lega (45 ans) et l'UDF (48 ans), mais avec chacun un seul représentant à la chambre du peuple.

Les membres de l'UDC (49,6 ans), du PLR (50,6 ans) et du PDC (51,8 ans) relèvent en revanche cette moyenne d'âge. Le PEV (51 ans) et le PBD (56 ans) contribuent aussi à augmenter cet âge moyen, mais avec seulement trois représentants chacun.

Cadet zurichois, aîné vaudois

Le plus jeune membre du Conseil national est âgé de 25 ans. Il s'agit du nouvel élu PLR zurichois Andri Silberschmidt. Le membre le plus âgé est désormais l'UDC vaudois Jean-Pierre Grin avec ses 72 ans.

Le nombre de parlementaires de moins de 30 ans a presque doublé depuis 2015. Il est passé de 4 à 7 membres. Celui de parlementaires de 60 à 69 ans a, lui, baissé de 8 membres entre 2015 (39) et 2019 (31). Les moins de 30 ans (7) et les plus de 70 ans (1) restent sous-représentés par rapport aux mêmes catégories d'âge dans la population suisse. Les 50 à 59 ans sont, eux, les plus nombreux (74), suivi par les 40 à 49 ans (51) et les 30 à 39 ans (36).

