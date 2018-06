Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les plus beaux airs d'opéra, de Carmen à Nabucco en passant par la Traviata, retentiront dès jeudi dans les arènes d'Avenches. Pour la première fois, la manifestation dispose d'une scène couverte qui doit garantir la tenue des représentations par n'importe quel temps.

Le 23e festival Avenches Opéra (VD) est de retour après une année de pause et une fréquentation à la peine depuis 2014. A quelques jours du coup d'envoi, son directeur Michel Francey, se montre optimiste. "On y croit!", lâche-t-il à Keystone-ATS.

"La météo s'annonce bien et la scène est magnifique. Elle ne dénature pas du tout le site", se réjouit le passionné. Unique en Suisse, cette scène couverte installée à la mi-juin, est composée d'arceaux de 16 mètres de haut et de piliers de 2 tonnes. Elle doit permettre aux manifestations de ne plus subir les aléas de la météo.

Vente des billets

Côté billetterie, la situation est plutôt bonne. "Notre objectif est de vendre 10'000 billets. Vendredi après-midi, nous en étions déjà à 7000", poursuit Michel Francey. Et de souligner que de nombreuses familles avec des adolescents se sont procuré des tickets cette année.

Le directeur se l'explique par la programmation de cette édition qui pour la première fois ne propose pas une oeuvre unique. "La plupart des spectateurs connaissent la moitié des extraits. Les jeunes seront tenus en haleine".

Les 28 et 30 juin ainsi que les 5 et 7 juillet, les festivaliers pourront ainsi entendre un florilège d'airs célèbres de Carmen, Don Carlo, La Favorite, Roméo et Juliette, Les Contes d’Hoffmann, Nabucco, Rigoletto, la Traviata.

Au total, plus de 200 artistes fouleront la scène parmi lesquels quatre solistes: la soprano Anne-Catherine Gillet, la mezzo Kate Aldrich, le ténor Florian Laconi et le baryton Marco Vratogna.

Budget en baisse

Le budget de la manifestation, désormais biennale, est de 1,8 million de francs. "Cela représente environ un tiers de moins qu'auparavant", précise Michel Francey.

Mais le festival ne se déplacera plus à l'Institut équestre national d'Avenches en cas de mauvais temps. "Plus besoin de construire une scène à double et fini les déplacements. C'est ainsi que nous faisons le gros des économies", résume le directeur.

