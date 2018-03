Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 juillet 2011 19:59 30. juillet 2011 - 19:59

Football - Lausanne a fêté son retour dans l'élite du football suisse en gagnant son premier match à domicile de la saison. Les Vaudois ont battu Zurich 2-1 grâce à un doublé de Jocelyn Roux.

Le LS peut tirer un grand coup de chapeau à son attaquant. Les dirigeants de la Pontaise ne doivent pas regretter de lui avoir offert in extremis un nouveau contrat. Roux a ouvert le score à la 40e, après une percée de Marazzi, avant de signer le 2-1 à la 70e d'une tête plongeante sur un centre de Marin. Zurich avait égalisé par Djuric (56e).

Battu sans avoir démérité lors de son premier match, à Zurich contre Grasshopper, Lausanne a cette fois pu récolter les fruits de son travail. Le club n'avait plus gagné de match dans l'élite depuis le 8 mai 2002 (2-1 contre Neuchâtel Xamax). La situation ne s'arrange par contre pas du côté du FCZ, qui a subi une troisième défaite en autant de rencontres disputées. La crise n'est pas loin.

Dans l'autre match du jour, Grasshopper et le FC Bâle se sont séparés sur un nul 2-2. Déjà auteur de l'ouverture du score à la 54e, Alex Frei a arraché un point in extremis en égalisant à la 88e. Entre les deux réussites de l'ancien capitaine de l'équipe nationale, GC avait trouvé l'ouverture par Feltscher (67e) et Emeghara (77e). Sur ces deux actions, la défense rhénane n'a pas fait bonne impression, surprise chaque fois plein axe. Thorsten Fink n'a pas dû apprécier.

Résultats: Lausanne - Zurich 2-1 (1-0). Grasshopper - Bâle 2-2 (0-0). Classement: 1. Thoune 2/6. 2. Bâle 3/5. 3. Young Boys 2/4. 4. Grasshopper 3/4. 5. Lucerne 1/3. 6. Servette 2/3. 7. Sion 2/3. 8. Lausanne 2/3. 9. Neuchâtel Xamax 2/0. 10. FC Zurich 3/0.

Neuer Inhalt Horizontal Line