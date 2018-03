Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Axpo veut remettre le réacteur nucléaire 1 de Beznau en service à la fin du mois, après avoir mené à bien sa révision. D'ici là, l'installation subira encore des tests de sécurité, avant qu'elle ne tourne à plein régime.

Suite au feu vert de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, Axpo va remettre le réacteur 1 progressivement en service, ont annoncé mardi les exploitants de la centrale face aux médias réunis à Brugg (AG). Une fois la révision interrompue en été 2015 menée à son terme, d'importants tests de sécurité seront menés avant que Beznau 1 soit relancé peu à peu.

Le réacteur devrait ainsi pouvoir à nouveau tourner à plein régime à la fin du mois de mars, trois ans après avoir été débranché du réseau. Axpo entend toujours exploiter la centrale nucléaire installée à Döttingen (AG) jusqu'en 2030.

Les examens menés sur la cuve de pression ont confirmé les suppositions faites dès la découverte des "mini-trous", a souligné le directeur général d'Axpo Andrew Walo. Les défauts sont bel et bien d'origine et non pas liés à l'exploitation du réacteur.

Une quarantaine d'experts internes et externes ainsi que plusieurs entreprises spécialisées ont pris part aux analyses complexes, intensives et coûteuses. La facture de cette opération s'élève à 350 millions de francs.

