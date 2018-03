Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 mars 2012 21:25 13. mars 2012 - 21:25

Un homme interné en psychiatrie a semé la panique mardi soir en ville de Bâle: après s'être échappé de la clinique où il était soigné, il a volé une voiture et foncé sur d'autres usagers de la route, heurtant sept personnes. Une cycliste a été tuée.

L'homme, âgé de 27 ans, s'est échappé mardi de la section de psychiatrie de l'Hôpital universitaire de Bâle, a indiqué au cours d'une conférence de presse en soirée la police cantonale de Bâle-Ville. Sa fuite avait été signalée à la police.

Vers 18h30, il s'est approché d'une colonne de voitures à l'arrêt, puis est entré dans l'un des véhicules, forçant le conducteur à sortir de celui-ci.

Intercepté par des passants

S'emparant du volant, il a ensuite foncé en direction du centre-ville, en heurtant tout d'abord un skateur, puis une cycliste sur la Mittlere Brücke, pont sur le Rhin qui relie le Grand-Bâle au Petit-Bâle.

Le conducteur fou a touché sept personnes, dont deux ont été grièvement blessées et une cycliste qui a succombé à ses blessures. Conduisant tantôt sur le trottoir, tantôt sur les lignes du tram, l'homme a pu gagner le Petit-Bâle, où il a abandonné le véhicule et continué sa fuite à pied. Trois passants ont alors pu l'intercepter et la police a procédé à son arrestation.

Neuer Inhalt Horizontal Line