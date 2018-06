Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Un projet trinational baptisé TIGER a été lancé à Bâle pour lutter contre la propagation du moustique-tigre dans la région. L'insecte originaire d'Asie du Sud-Est y est présent depuis 2015. Il peut transmettre diverses maladies comme la dengue ou le Zika.

Soutenu par le programme européen Interreg, ce projet regroupe les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie ainsi que la France et l'Allemagne, sous l'égide de l'Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH).

Le moustique-tigre (Aedes albopictus) a été repéré pour la première fois en Suisse au Tessin en 2003. Cet insecte agressif qui pique de jour a par la suite été signalé dès 2014 à Strasbourg (F) et Fribourg-en-Brisgau (D), puis en 2015 à Bâle.

L'été dernier, le Département de la santé de Bâle-Ville a ordonné l'épandage d'un larvicide biologique dans un rayon de 200 mètres autour d'un site proche de la douane autoroutière avec la France, où des oeufs avaient été repérés. Il n'y a toutefois pour l'heure pas d'indice d'une population établie dans le canton.

Mesures coordonnées

Le projet TIGER prévoit diverses mesures coordonnées afin d'endiguer l'expansion du moustique-tigre, comme un réseau de pièges et un système d'annonce pour la population, précise le Swiss TPH dans un communiqué.

Le moustique au corps zébré peut transmettre des maladies tropicales, comme la dengue, le virus Zika ou le Chikungunya, s'il pique une personne contaminée. Aucun cas de ce type n'a encore été documenté en Suisse.

La rapidité de diffusion de ce moustique s'explique notamment par le fait qu'il colonise les zones urbaines, où il ne rencontre quasiment aucun prédateur. Son taux de reproduction est plutôt élevé, tout comme ses capacités d'adaptation. Ses oeufs peuvent survivre jusqu'à des températures de -10 degrés, et quelques millimètres d'eau lui suffisent pour se reproduire.

