Ce contenu a été publié le 4 juillet 2018 17:13 04. juillet 2018 - 17:13

Nouveau départ dans l'effectif du FC Bâle. Après Michael Lang à Mönchengladbach et Mohamed Elyounoussi à Southampton, les Rhénans perdent leur gardien tchèque Tomas Vaclik qui part au FC Séville.

Le portier de 29 ans rejoint immédiatement le club de Primera Division espagnole.

Le Tchèque était arrivé à Bâle en été 2014 en provenance du Sparta Prague. A St-Jacques, il a été titulaire quatre saison. Il a disputé 169 matches avec les Rhénans et a fêté trois titres de champion avec les "rouge et bleu" et a remporté une Coupe de Suisse.

