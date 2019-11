Mission accomplie pour le FC Bâle. Les Rhénans, qui ont battu Getafe 2-1 lors de la 4e journée d'Europa League, ont ainsi assuré leur passage anticipé en 16es de finale.

Les hommes de Marcel Koller ont ainsi dominé leurs adversaires espagnols pour la deuxième fois consécutive, après avoir déjà gagné 1-0 dans la banlieue de Madrid. Cette fois, ils se sont imposés grâce à des réussites de Cabral (8e) et Fabian Frei (60e), celui-ci marquant après un rush impressionnant de Widmer.

Getafe avait égalisé juste avant la pause grâce à un penalty commis par Riveros et converti par Mata (45e). Les visiteurs ont bien cru revenir à hauteur des Bâlois une deuxième fois à la 86e grâce à Angel, mais son but était annulé pour un hors-jeu plus que discutable...

Le FCB a donc décroché le jackpot après quatre des six matches du groupe C. Avec trois succès et un nul, les Rhénans ont parfaitement mené leur barque jusqu'ici. Et le fait de pouvoir désormais tranquillement préparer les 16es de finale en février constitue un point très positif.

Dans le groupe B, Lugano a engrangé un deuxième point grâce à un 0-0 "à domicile" à Saint-Gall, cette fois contre Malmö. Les Tessinois ont été assez mal payés de leurs efforts face aux Suédois. Ils ont dominé tant et plus, mais ne sont jamais arrivés à concrétiser.

