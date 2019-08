Grosse désillusion pour le FC Bâle. Les Rhénans ont été logiquement battus 2-1 à domicile par le LASK lors du match aller du 3e tour des qualifications de la Ligue des champions.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour les Rot Blau. Brillants face au PSV au tour précédent, les hommes de Marcel Koller ont coulé sous la pluie de St-Jacques. Dans leur costume d'outsider, les Bâlois avaient été excellents contre les Bataves. Désormais favoris de ce duel du 3e tour, les Bâlois ont semblé empruntés. Surtout que Valérien Ismaël avait parfaitement préparé son match et son groupe.

Bâle s'est fait piéger en deuxième mi-temps sur un corner à la 55e. Les joueurs de Marcel Koller savaient pourtant pertinemment que les balles arrêtées étaient l'un des terrains de jeu les plus efficaces côté autrichien. Eh bien Gernot Trauner n'a pas eu la moindre opposition au moment de placer sa tête plein centre sans que le portier Omlin puisse réagir. Et à la 82e, Joao Klauss a vu son tir finir au fond après avoir été dévié par Cömert. Consternation dans les travées.

Privé d'Albian Ajeti, annoncé blessé et peut-être en partance pour West Ham, Bâle a eu de la peine à se procurer de solides chances de marquer. Surtout que Pululu n'a pas su faire oublier son coéquipier. Dos au mur, le FCB a poussé et réduit le score grâce à Zuffi (87e). Mais malgré les entrées intéressantes et pleines de fougue de Bua et Okafor, Marcel Koller a rejoint le vestiaire la tête basse.

Le match retour mardi en Autriche s'annonce difficile pour les Rhénans. Mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et dire qu'ils auraient pu ouvrir le score à la 34e... Sur un corner, la tête de Balanta filait au fond mais Pululu a eu la mauvaise idée de prolonger le ballon alors qu'il était hors-jeu.

Avec leur expérience de la compétition, les Bâlois ont des armes à faire valoir. Il faudra cependant se montrer plus créatif et surtout exploiter les flancs d'une équipe autrichienne maligne mais loin d'être imbattable.

