Bâle est le nouveau leader de la Super League après son succès 2-1 contre Lugano. YB a été tenu en échec par Lucerne (2-2) tandis que Sion s'est imposé 1-0 à Thoune et reste à deux points du leader.

Les Valaisans ont enquillé un quatrième succès de suite. Une victoire totalement méritée qu'un gros déchet à la conclusion aurait pu remettre en question dans les dernières minutes du match. Les hommes de Stéphane Henchoz se sont imposés grâce à un but de Lenjani. L'Albanais avait été lancé par une passe de 60 m (!) de Kasami, à la hauteur de ses seize mètres, auteur auparavant d'un coup du sombrero pour éliminer un Thounois.

Les Valaisans ont obtenu ensuite plusieurs occasions de faire le break par Kasami et Maceiras, mais ils ont manqué de réalisme face au portier Hirzel, qui avait remplacé le titulaire Faivre après sa mauvaise prestation contre Servette.

Bâle n'avait plus occupé la place de leader depuis le mois de juin 2017. Contre Lugano, le doublé de Kemal Ademi a ravi le public de St-Jacques et l'entraîneur Marcel Koller, qui tient mieux qu'un buteur de rechange (5 goals) en attendant le retour de Wolfswinkel. En revanche, la série noire se poursuit pour le Lugano de Fabio Celestini. Les Tessinois se sont inclinés pour la quatrième fois de suite. Ils stagnent dangereusement en queue de classement.

Dans un match très tendu à Lucerne, les Young Boys ne sont pas parvenus à effacer leur déconvenue en Ligue des champions. Menés au score suite à une réussite de Ndiaye, les Bernois ont retourné le score grâce à un penalty de Nsame et un but d'Assalé. A la 60e, Lucas égalisait sur un corner de Margiotta. Les dernières minutes voyaient les deux équipes se projeter à l'avant. Plusieurs accrochages à l'entrée et dans les seize mètres chauffaient le public à blanc. Le Lucernois Schwegler était exclu pour un deuxième avertissement en fin de partie mais les Lucernois prenaient tout de même un point à l'ex-leader.

Classement: 1. Bâle 6/15 (16-7). 2. Young Boys 6/14 (13-5). 3. Sion 6/13 (8-6). 4. Servette 6/9 (9-6). 5. St-Gall 6/7 (9-11). 6. Lucerne 6/5 (5-7). 7. Thoune 6/5 (6-10). 8. Zurich 6/5 (5-14). 9. Lugano 6/4 (7-8). 10. Neuchâtel Xamax FCS 6/4 (7-11).

