Ce contenu a été publié le 8 mars 2018 11:50 08. mars 2018 - 11:50

L'année 2017 a été réjouissante pour Edmond de Rothschild (Suisse) dont le bénéfice net a progressé de 20%, ou près de 30% à périmètre constant, à 76 millions de francs. Les avoirs de la clientèle de la banque privée genevoise ont atteint un record à 137,4 milliards.

"Nous sommes plus que jamais solides", estime la présidente du groupe Ariane de Rothschild. Hors retraitement de la cession d'une filiale en 2016, le bénéfice net consolidé annoncé mercredi soir s'établit en hausse de 20%.

Le résultat brut d'exploitation s'apprécie de 12%, à 128,4 millions, et les revenus s'étendent eux de 0,5% ou 2,2% à périmètre constant. Côté avoirs, le record a été obtenu après une progression de 16% portée notamment par l'augmentation des avoirs en gestion d'actifs, l'intégration d'Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) dès fin septembre dernier et par des effets de marché.

La banque revendique une forte extension grâce à des partenariats en Asie ou en Amérique latine. Et un resserrage sur des clients et marchés prioritaires, qui a toutefois été accompagné d'un impact négatif sur certaines données.

Charges à 530 millions

Les charges ont reculé de 0,9% et s'établissent à 530 millions de francs. Edmond de Rothschild (Suisse) a lancé une nouvelle plate-forme bancaire en Suisse et un dispositif sur l'immobilier pour anticiper les besoins à long terme. Elle a été finalisée en février dernier.

Au total, la banque s'appuie sur une solidité financière avec un ratio de solvabilité à 28%, largement supérieur à celui requis. Elle souhaite proposer un dividende de 75 millions de francs au total, en hausse de plus de 10%. Pour 2018, elle souhaite rester prudente face à contexte "volatile".

Fin 2017, la banque s'approchait des 1800 collaborateurs, en augmentation. Globalement, le groupe, lancé en 1953, en totalisait plus de 2500 et plus de 180 milliards d'actifs sous gestion dans près d'une trentaine de sites.

