Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 février 2018 07:33 27. février 2018 - 07:33

Accroissant son bénéfice net en 2017, Swiss Life a engrangé des recettes de primes de 18,6 milliards de francs, 6% de plus que douze mois auparavant. Toutes les unités ont contribué à la croissance et enregistré un développement favorable de leurs affaires (archives).

Swiss Life a accéléré sa croissance en 2017. Affichant des recettes de primes en hausse, l'assureur zurichois, numéro un suisse de la prévoyance professionnelle, a vu son bénéfice net s'étoffer de 9% sur un an à 1,01 milliard de francs.

Le résultat d'exploitation ajusté a pour sa part augmenté de 5% au regard de 2016 à 1,47 milliard de francs, précise mardi la compagnie sise à Zurich. La progression s'est appuyée sur le bond de 11% à 442 millions de la performance liée aux frais et autres commissions.

Quant aux primes, leurs recettes se sont hissées à 18,6 milliards de francs, 6% de plus que douze mois auparavant. Toutes les unités ont contribué à la croissance et enregistré un développement favorable de leurs affaires.

Concernant son programme de réduction des coûts "Swiss Life 2018", le groupe note avoir atteint avec un an d'avance les objectifs visés en matière de frais et commissions, de valeur des affaires nouvelles et de transfert de liquidités à la holding. L'assureur ne dévoile pas ses prévisions pour l'exercice en cours.

Neuer Inhalt Horizontal Line