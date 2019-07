Un derby suisse figure au programme du 1er tour du Ladies Open de Lausanne. Il opposera la Vaudoise Timea Bacsinszky (WTA 91) et la gauchère biennoise Jil Teichmann (WTA 89) mardi dès 17h30 à Vidy.

Cette affiche entre l'ex-no 9 mondial et la gagnante du dernier tournoi WTA de Prague s'annonce prometteuse. Mais les organisateurs auraient certainement préféré que les deux meilleures joueuses suisses en lice - selon le classement WTA - ne s'affrontent pas dès le 1er tour...

La gagnante de ce duel ne devrait qui plus est pas avoir la tâche facile en 8e de finale. Elle pourrait en effet être opposée à la tête de série no 1 du tableau, l'Allemande Julia Görges (WTA 17), qui se mesurera pour sa part à l'invitée grisonne Simona Waltert (18 ans/WTA 591) au 1er tour.

Stefanie Vögele (WTA 97) n'a pas non plus été gâtée lors du tirage au sort. L'Argovienne en découdra avec la tête de série no 4 Mihaela Buzarnescu (WTA 53). Conny Perrin (WTA 153) et Ylena In-Albon (WTA 187) pourraient, elles, s'affronter au 2e tour. Mais la Neuchâteloise et la Valaisanne devront d'abord battre respectivement Natalia Vikhlyantseva (WTA 105) et Daria Gavrilova (WTA 74).

Tess Sugnaux (WTA 479), qui bénéficie comme Simona Waltert et Ylena In-Albon d'une wild-card, ne connaît en revanche pas son adversaire du 1er tour. La Vaudoise se mesurera en effet à une joueuse issue des qualifications.

