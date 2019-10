Faute de remède contre la Xylella Fastidiosa, la priorité est à la prévention, ont concédé les 350 chercheurs réunis depuis mardi à Ajaccio. La bactérie "tueuse" d'oliviers fait des ravages notamment en Italie.

"Aujourd'hui, il n'existe aucun moyen de contrôle efficace contre cette bactérie", qui touche l'intégralité du territoire de l'Union européenne , a reconnu Philippe Reignault, directeur de la santé des végétaux à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

"C'est pour cela que sont mises en place des mesures phytosanitaires qui cherchent à éradiquer un foyer sitôt identifié, pour que la bactérie ne se propage pas", a-t-il expliqué.

Côté prévention, les chercheurs ont notamment évoqué la surveillance via satellite, qui permettrait de détecter des plantes touchées par la maladie avant que cela soit visible à l'oeil nu.

"Quelques pistes"

En parallèle, la recherche contre la bactérie avance. "On a quelques pistes de recherche, des essais, mais ces démarches sont cantonnées à l'échelle expérimentale en laboratoire", a indiqué M. Reignault.

L'une des pistes serait d'intervenir sur les insectes qui transportent cette bactérie, ce qui "limiterait de manière hyper importante la dissémination de la maladie", a témoigné Marie-Agnès Jacques, chercheur à l'INRA (institut national de la recherche agronomique).

Autre solution envisagée, "la lutte biologique, avec l'application d'organismes pour stimuler les défenses de la plante, la recherche de variétés résistantes, ou encore des tests de différentes pratiques culturelles pour essayer de diminuer le côté favorable de l'environnement pour la maladie", a poursuivi cette scientifique.

Problème: la Xylella Fastidiosa peut contaminer plus de 200 plantes différentes, "des plantes sauvages, aromatiques, ornementales, et [des plantes, ndlr] cultivées alimentaires, et plus de 70 espèces d'insectes peuvent la transporter", a souligné M. Reignault.

Cette bactérie est présente en France depuis 2015, sur une partie du littoral méditerranéen, dans les zones de Menton, entre Nice et Fréjus et à Toulon, ainsi qu'en Corse.

