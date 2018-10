Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 octobre 2018 06:30 10. octobre 2018 - 06:30

Soirée prolifique pour les Suisses en NHL. Sven Bärtschi a inscrit un doublé, alors que Timo Meier a trouvé une fois les filets.

Avec son équipe des Vancouver Canucks, Bärtschi a cependant dû s'avouer vaincu par les Carolina Hurricanes (défaite 3-5). Mais le Bernois a débloqué son compteur avec un doublé, ainsi qu'un assist. Avec ses 17'27'' sur la glace, il a été directement impliqué sur les trois réussites des Canucks.

Quant à Timo Meier, il a profité de la soirée portes ouvertes offerte par les Philadelphia Flyers pour y aller de son petit but. Les San Jose Sharks se sont imposés 8-2, Meier inscrivant la septième réussite de son équipe, sa deuxième de la saison. Avec un différentiel de +3 et pas loin de 16 minutes de jeu, il a contribué à la victoire des Sharks.

Les Predators perdent

Autres Suisses en lice mardi, Kevin Fiala, Roman Josi et Yannick Weber n'ont pas connu une telle joie. Les Nashville Predators ont encaissé un sec 3-0 par les Flames de Calgary. Les représentants helvétiques n'ont rien pu faire pour éviter le but pris à chaque tiers, dont deux ont été inscrits en supériorité numérique. Les trois s'en tirent avec un différentiel neutre. Avec ses 26'10'' passées sur la glace, Josi est le joueur qui a été le plus engagé pendant la rencontre.

A noter encore que Dean Kukan n'a pas été aligné lors de la victoire 5-2 des Colombus Jackets contre les Colorado Avalanche. Chez ces derniers, Sven Andrighetto est toujours blessé.

