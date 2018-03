Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 février 2010 13:56 12. février 2010 - 13:56

Vienne - La 54e édition du Bal de l'Opéra a rendu hommage à Chopin, en ce 200e anniversaire de sa naissance. Au milieu d'une foule bigarrée de célébrités de la jet-set et du monde politique, se trouvaient la starlette Katie Price et Lady Catherine Ashton, Madame diplomatie européenne.

La soirée la plus glamour de la vie mondaine de Vienne, dans un Staatsoper à guichets fermés avec plus de 6000 participants, a débuté avec la Valse Minute de Frédéric Chopin interprétée par le pianiste polonais Krzysztof Jablonski entouré des membres des ballets de Varsovie et Vienne.

Les 13 solistes les plus connus de la célèbre maison se sont ensuite relayés avec des aires de Bizet à Puccini en passant par Verdi, Wagner ou Rossini. Après onze années à la tête de l'Opéra, Ioan Holender, qui passera le relais en septembre au Français Dominique Meyer, a lui clôturé ce tour de chant avec l'air du Champagne de l'opérette la Chauve Souris de Richard Strauss, fort applaudi y compris dans la loge des membres du gouvernement.

Ce rendez-vous annuel de l'hiver viennois fourni également une occasion agréable de discussions politiques et, sans doute, de bonnes affaires. Les loges louées par le gotha de l'industrie et de l'économie autrichienne valent 17'000 euros (près de 25'000 francs)

Le simple billet d'entrée coûtait cette année 230 euros et le mode d'ordre de cette soirée a, une fois de plus, été "voir et être vu".

