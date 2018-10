Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 octobre 2018 09:36 02. octobre 2018 - 09:36

Neuf dirigeants ou ministres des Balkans et d'Europe centrale sont à Cologny (GE) à l'invitation du WEF. Fait assez rare, le président kosovar et la Première ministre serbe sont autour de la même table. La réunion a débuté mardi vers 09h00 après un dîner lundi.

Il y a moins d'un mois, le président kosovar Hashim Thaçi et son homologue serbe Aleksandar Vucic avaient annulé à la dernière minute une discussion dans la même salle à Bruxelles en raison de "divergences". Au Forum économique mondial (WEF), le Kosovar retrouve cette fois-ci la cheffe du gouvernement serbe Ana Brnabic.

M. Thaçi est confronté à des contestations internes sur sa proposition de "corrections" des frontières pour normaliser les relations avec la Serbie qui ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Il fait face à l'opposition de son Premier ministre Ramush Haradinaj et du président du Parlement.

Les médias ont évoqué un échange entre la vallée de Presevo, région majoritairement albanaise du sud de la Serbie, et le secteur de Mitrovica-nord, où vivent, selon les estimations, un tiers des 120'000 Serbes du Kosovo. Des milliers de personnes ont manifesté dimanche contre M. Thaçi.

Outre les dirigeants kosovar et serbe, le président slovène Borut Pahor, les Premiers ministres croate Andrej Plenkovic et albanais Edi Rama, le vice-Premier ministre monténégrin Zoran Pazin, le chef de la diplomatie macédonienne Nikola Dimitrov et une ministre bulgare Lilyana Pavlova ont aussi fait le déplacement à Genève. Ils doivent aborder l'intégration économique et la collaboration dans la région.

Le WEF souhaite que les participants s'accordent sur un Protocole. Les ministres turc et slovaque des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et Miroslav Lajcak et allemande de la défense Ursula von der Leyden assistent également à la réunion. La Suisse est représentée par la secrétaire d'Etat adjointe Krystyna Marty Lang. Le président exécutif du WEF, Klaus Schwab, et le président Borge Brende sont également présents.

Neuer Inhalt Horizontal Line