La Suisse a frappé fort lors de la 63e course de ballons à gaz Gordon Bennett qui a eu lieu de vendredi à mardi depuis Montbéliard (F). Deux équipes helvétiques ont raflé les deux premières places de cette compétition mondiale, sur 20 équipages provenant de 11 pays.

La victoire est revenue aux pilotes fribourgeois Laurent Sciboz et Nicolas Tièche, ont indiqué mardi l'Aéro-Club de Suisse et la Fédération Suisse d'Aérostation. Après 83 heures dans les airs de Montbéliard jusqu'aux côtes de la Mer Noire, les vainqueurs ont parcouru 1775 km.

Les Thurgoviens Kurt Frieden et Pascal Witprächtiger décrochent eux la deuxième place (1750 km). Le 3e rang revient à une équipe française. Trois équipes suisses étaient en lice pour cette 63e édition.

Le principe de cette compétition plus que centenaire est de parcourir dans les airs le plus grand nombre de kilomètres, au gré des vents. Il n'y a pas de limite de temps. La distance est calculée en ligne droite entre les points de décollage et d'atterrissage.

Neuer Inhalt Horizontal Line