Il était pressenti, il est désormais candidat. Le chef du groupe écologiste aux Chambres fédérales Balthasar Glättli se lance dans la course pour succéder à Regula Rytz à la tête des Verts.

"J'ai décidé de me présenter comme candidat pour la présidence des Verts", indique le conseiller national zurichois dans un mail envoyé aux médias tôt dimanche matin. Il précise avoir été nominé par sa section cantonale.

M. Glättli a également fait part de sa candidature dans les journaux dominicaux le Matin Dimanche et Sonntagszeitung. Le Zurichois est entré chez les Verts à 19 ans. Aujourd'hui à 48 ans, il a "toujours la flamme" et veut "être de ceux qui s'engagent pour faire bouger les choses", assure-t-il dans le Matin Dimanche. Pour convaincre les gens de la nécessité d'un changement politique, il faut leur expliquer qu'il existe "une autre forme de société faite de solidarité, de convivialité et de partage", plutôt que de plaider pour une décroissance où l'on force les gens à renoncer à certaines choses, estime-t-il.

Balthasar Glättli siège à Berne depuis 2011. Il est à la tête du groupe parlementaire écologiste depuis 2013.

Les candidats ont jusqu'au 31 janvier pour faire part de leur intérêt. Le nouveau président des Verts sera désigné 28 mars lors de l'assemblée des délégués.

