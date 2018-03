Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 septembre 2012 18:17 10. septembre 2012 - 18:17

Les lauréats des quatre catégories du prix Balzan 2012 sont l'Américain Ronald Dworkin (New York University), l'Allemand Reinhard Strohm (Oxford), l'Australien Kurt Lambeck (Australian National University) et le Britannique David Baulcombe (Cambridge). Ils reçoivent chacun 750'000 francs.

Les noms ont été annoncés lundi à Milan. Les lauréats devront destiner la moitié de la somme reçue à la recherche, a indiqué la Fondation Balzan. Les prix seront remis le 14 novembre à Rome en présence du président italien Giorgio Napolitano.

Ronald Dworkin reçoit le prix dans la catégorie théorie et philosophie du droit. Il est récompensé pour ses ouvrages fondamentaux "caractérisés par leur originalité, profondeur et clarté". Il y établit un lien constant entre les doctrines morales, politiques et avec la vie concrète.

Reinhard Strohm est le lauréat du prix de musicologie. Le jury souligne notamment le détail de ses descriptions de la musique vocale de haut niveau ou encore des oeuvres de Vivaldi.

Nouvelles catégories chaque année

Kurt Lambeck est récompensé dans la catégorie sciences de la terre solide. Ses recherches sur les relations entre le rebond post-glaciaire et les variations du niveau des mers ont "marqué un tournant décisif pour les sciences du climat".

Enfin, David Baulcombe reçoit le prix d'épigénétique. Ses recherches ont permis de mieux comprendre le rôle de l'épigénétique dans le développement des cellules et des tissus en conditions normales et de stress.

Fondée en 1957, la Fondation Internationale Balzan remet quatre prix chaque année dans des catégories qui varient. Les matières qui seront récompensées en 2013 sont l'histoire du Moyen-Âge, la sociologie, l'informatique et la communication quantiques et les maladies infectieuses: recherches fondamentales et aspects cliniques.

La Fondation dispose de deux sièges: l'un à Milan, qui choisit les matières à récompenser et sélectionne les candidatures, et l'autre à Zurich, qui administre le patrimoine légué par Eugenio Balzan.

