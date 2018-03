Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 avril 2013 14:00 03. avril 2013 - 14:00

Fred, l'un des grands auteurs de bande dessinée, est décédé à l'âge de 82 ans, ont annoncé les éditions Dargaud. Ce grand poète était le père de la série "Philémon". Il était aussi l'un des rares auteurs de BD à avoir reçu le Grand prix d'Angoulême et l'Alph'Art du meilleur album.

De son vrai nom Frédéric Othon Aristidès, Fred, d'origine grecque, était né le 5 mars 1931 à Paris. Ses oeuvres les plus connues sont la série "Philémon", "Le Petit Cirque" et "L'Histoire du corbac aux baskets".

Ses débuts datent de la publication de son premier dessin humoristique dans le courrier des lecteurs d'un journal pour enfants. Un peu plus tard, il fait ses premiers pas vers l'absurde en dévorant Edgar Poe, Charles Dickens et Oscar Wilde.

Touche-à-tout

Vers 18 ans, Fred fait le tour des rédactions et place un dessin dans la revue "Ici-Paris". A son retour de l'armée, il dessine pour différents quotidiens ou magazines, "France Dimanche", "Paris Match", "Le Hérisson" et "Quartier latin", modeste journal vendu par Georges Bernier, connu plus tard sous le nom de professeur Choron.

C'est avec le même Georges Bernier et François Cavanna (rencontré à "Ici-Paris") que Fred crée "Hara-Kiri" en septembre 1960. Promu directeur artistique, il exécute les 60 premières couvertures, touche un peu à tout, s'aperçoit qu'il aime bien écrire, et revient à la bande dessinée.

Aventures oniriques et chanson

En 1966, René Goscinny, alors rédacteur en chef de "Pilote", publie "La Clairière des trois hiboux", premier épisode des aventures oniriques de "Philémon", doux rêveur adolescent à l'éternel pull marin.

Dans les années 1970, Jacques Dutronc demande à Fred de lui écrire des chansons. Ce sera "Le fond de l'air est frais".

Après "Philémon", Fred signe plusieurs albums considérés comme des chefs-d'oeuvre: "L'Histoire du corbac aux baskets", mais aussi "L'Histoire de la dernière image" et "L'Histoire du conteur électrique". Fin 2010, Dargaud regroupe d'ailleurs ces trois albums dans un coffret, auquel est ajoutée "L'histoire du Magic Palace hôtel", mise en couleurs.

