Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 juillet 2018 14:09 16. juillet 2018 - 14:09

Bank of America a réalisé une solide performance au deuxième trimestre, grâce au dynamisme de la croissance américaine et à la hausse de taux de la Fed (archives).

Bank of America a annoncé lundi des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, profitant notamment d'une septième hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) répercutée aux ménages et d'une faible ardoise fiscale.

Le résultat net a bondi de 36,3% à 6,47 milliards de dollars (6,46 milliards de francs), ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 63 cents contre 57 cents attendus en moyenne par les analystes financiers.

Malgré sa baisse de 1%, le chiffre d'affaires de 22,61 milliards de dollars est également supérieur aux 22,27 milliards escomptés. Au deuxième trimestre 2017, les revenus avaient été gonflés par un gain de cession de 793 millions de dollars, rappelle l'établissement.

La solidité de la croissance américaine, couplée à une hausse de taux de la Fed lors du deuxième trimestre, ont été particulièrement bénéfiques pour Bank of America.

La première a incité les ménages à s'endetter, les crédits qui leur ont été accordés ayant augmenté de 7% et les dépôts bancaires de 5%.

La seconde a permis à Bank of America d'augmenter les taux auxquels elle prête de l'argent, ce qui lui a permis d'améliorer ses marges bénéficiaires de 6%.

Baisse des coûts

Par ailleurs, les coûts ont diminué de 5% sur un an et Bank of America a payé beaucoup moins d'impôts, conséquence de la réforme fiscale abaissant nettement le taux d'imposition des entreprises. Son ardoise fiscale a diminué de 43,2% en un an.

Seul hic, les provisions pour de possibles défaillances des ménages ont augmenté de 13,9%.

Neuer Inhalt Horizontal Line