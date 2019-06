Barack Obama est arrivé samedi en début d'après-midi dans le village italien de Laglio, sur les bords du lac de Côme. Accompagné par son épouse Michelle et ses filles, l'ancien président américain doit passer le week-end dans la villa de l'acteur George Clooney.

Un cortège de dix voitures parti de l'aéroprt de Milan-Malpensa et escorté par la police est arrivé vers 14h30 dans le petit village transalpin, situé non loin de Chiasso. Un important service d'ordre avait été mis en place et des mesures édictées pour limiter le trafic routier et lacustre.

La famille Obama doit rester à Laglio jusqu'à lundi. George Clooney est proche de l'ancien président américain. L'acteur avait participé à plusieurs soirées de levée de fonds pour Barack Obama lorsque celui-ci était candidat à la Maison Blanche. Il est notamment venu à deux reprises à Genève en 2008 et 2012.

