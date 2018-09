Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 septembre 2018 06:53 29. septembre 2018 - 06:53

L'artiste américaine Barbra Streisand a toujours clamé haut et fort ses convictions démocrates et son mépris pour Donald Trump. Un engagement qui lui a inspiré une nouvelle chanson: "Don't Lie to Me" (ne me mens pas).

Barbra Streisand a dévoilé jeudi ce premier titre, hostile au président républicain, tiré de son nouvel album, "Walls" (murs), dont la sortie est prévue le 2 novembre.

"Cette compilation de chansons reflète ce qui a occupé mon esprit dernièrement, et j'ai hâte de le partager avec vous", a-t-elle écrit sur Twitter à propos de cet album, son premier depuis plus d'une décennie, contenant principalement des nouveaux titres.

"Comment pourrais-tu gagner si nous perdons tous? Tu changes les faits pour te justifier", chante l'artiste de 76 ans dans "Don't Lie to Me". "Comment dors-tu quand le monde continue à tourner? Tout ce que nous avons construit a été détruit. Comment dors-tu quand le monde brûle? Tout le monde a des comptes à rendre", répète le refrain.

"Les murs qui entravent la justice"

"Je me devais d'écrire cette chanson", a confié l'actrice, chanteuse et activiste dans un entretien au magazine Billboard. "C'est, en un sens, ma façon de protester contre cette période sans précédent de notre histoire".

Le titre de son nouvel album, "Walls", est une référence au mur que le président Trump a promis d'ériger à la frontière avec le Mexique.

"J'avais pour la couverture l'idée de poser contre ce mur. Le mur de la société, les murs de sa présidence, les murs qui entravent la justice", explique Mme Streisand à Billboard.

La septuagénaire, qui mène activement campagne pour le parti démocrate à l'approche des élections parlementaires américaines de novembre, se dit toutefois optimiste pour l'avenir: "Nous devons grandir en tant que nation. Nous devons sortir grandis de tout cela et voir la lumière".

Neuer Inhalt Horizontal Line