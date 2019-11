Terne, sans idées, Barcelone a laissé une chance à ses concurrents directs de lui subtiliser sa place de leader, en s'inclinant tristement à Levante (3-1) dans le cadre de la 12e journée de Liga.

Des montagnes russes : quatre jours après son éclatant succès 5-1 contre Valladolid, le Barça, complètement dépassé en deuxième période, s'est retrouvé au fond du gouffre à Valence, et a également dû composer sans Luis Suarez, sorti en grimaçant avant la pause (40e), visiblement touché au mollet droit.

Un résultat pour le moins inquiétant, à trois jours de la réception du Slavia Prague en Ligue des champions (mardi à 18h55).

Trois buts en 10 minutes, et Levante s'offre une victoire de prestige face à un triste Barça, dont la position de leader est désormais menacée en fonction de l'issue des matches Séville FC - Atlético Madrid (18h30), et Real Madrid - Bétis Séville (21h00), plus tard dans la soirée.

