Ce contenu a été publié le 15 septembre 2018 14:57 15. septembre 2018 - 14:57

Le double suisse a subi une défaite humiliante à Bienne dans le barrage de Coupe Davis face à la Suède.

Antoine Bellier et Luca Margaroli ont été écrasés 6-2 6-2 6-4 en 1h42' par le duo Markus Eriksson/Robert Lindstedt, qui permet à son équipe de mener 2-1. Le gaucher genevois et le droitier tessinois n'ont jamais pu croire en la victoire samedi dans la Swiss Tennis Arena. Ce match a même épousé un scénario catastrophe pour les deux hommes: ils ont concédé tous les deux leur premier jeu de service, et se sont retrouvés menés 4-0 après un quart d'heure de jeu!

Dominée dans tous les domaines, la paire helvétique aura perdu au final cinq jeux de service: trois pour Antoine Bellier, deux pour Luca Margaroli. Et les deux compères furent quasiment inoffensifs à la relance. Le Genevois et le Tessinois ne se sont procuré que trois balles de break, toutes obtenues sur le service du "maillon faible" du double suédois Markus Eriksson, et n'en ont concrétisé aucune...

Ancien no 3 mondial et vainqueur de l'Open d'Australie 2014 (avec Lukasz Kubot) dans la spécialité, Robert Lindstedt (41 ans) a fait parler sa science du double tout au long de cette partie. Services au corps, retours dans les pieds, volées parfaitement placées: l'ancien partenaire d'Yves Allegro a donné une leçon dont a pleinement profité Markus Eriksson, qui a su élever son niveau de jeu dans son sillage.

