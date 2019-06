Giflé 4-0 par Aarau au match aller à la Maladière jeudi, Neuchâtel Xamax n'a presque aucun espoir d'échapper à la relégation en Challenge League.

Mais il devra faire le déplacement du Brügglifeld dimanche (16h00) avec la conviction de retourner le score.

Au fond, Xamax a-t-il encore une minime chance d'être en Super League la saison prochaine? "Nous devons être réalistes, pas rêveurs. Mais notre devoir est d'y croire", a soufflé Stéphane Henchoz jeudi soir, à la sortie de la rencontre, sans vraiment se fier à ses propres paroles. "Nous devons le faire par respect pour les supporters, pour les collaborateurs du club", a ajouté Raphaël Nuzzolo.

Soit. Le cahier des charges des Xamaxiens leur impose en effet de se comporter en professionnels pour le retour de dimanche. Mais y a-t-il des arguments qui permettent de s'accrocher au rêve? Très, très peu, à vrai dire.

Trop de pression?

Le score, déjà, ne laisse même pas planer le doute. "C'est difficile de rester positif, le mental n'est vraiment pas au meilleur", a confirmé Nuzzolo. Remonter un 4-0 à l'extérieur est inenvisageable. Au mieux, Xamax peut espérer l'emporter sur le même score et décrocher une prolongation. Mais il ne faudrait donc pas encaisser un but. Sans quoi, l'unique solution est de s'imposer par un minimum de cinq buts d'écart. Bref, dur à imaginer, même dans une période où les renversements de situation ont la cote en Europe.

Et puis, il y a d'autres questions en suspens. Elles ont trait au jeu, au visage des Neuchâtelois. Jeudi, Henchoz a estimé que ses joueurs avaient été rattrapés par la pression. Celle du résultat, du statut de favori trop difficile à assumer pour certains. Et puis, celle de l'avenir. A Xamax, près de vingt joueurs sont en fin de contrat. Une bonne partie ne sait pas encore de quoi son futur sera fait, pendant que leur entraîneur a un poste qui l'attend à Sion. Pas concernés? Peut-être.

La thèse de l'accident

Mais tout ne peut pas être rapporté qu'aux considérations individuelles. La prestation collective du match aller passe mal. Elle relève presque de l'irrationnel, au vu des nombreuses erreurs commises et de l'incapacité à vraiment déborder une équipe de Challenge League. "Il est difficile de savoir pourquoi tout est allé de travers, c'est inexplicable", a ainsi regretté Nuzzolo.

Pour conserver un minimum d'espoir, Neuchâtel doit s'accrocher à la thèse de l'accident. Et prier pour qu'Aarau, qui a marqué sur ses quatre premières grosses occasions jeudi, ne soit plus aussi réaliste. Une efficacité qui a manqué au début du match aller à Xamax. Et si elle lui souriait dimanche? La résignation n'est en tout cas pas une option.

