Le spécialiste des produits à base de cacao et de chocolat Barry Callebaut annonce mercredi à la fois un accord à long terme avec Burton's Biscuit Company et sa volonté d'augmenter sa capacité de production au Royaume-Uni.

Burton's Biscuit Company, le deuxième plus grand fabricant de biscuits du Royaume-Uni, va fournir plus de 12'000 tonnes de chocolats et de composés par an au géant zurichois, selon le communiqué. La conclusion de la transaction est attendue d'ici fin 2018. Elle sera soumise à l'approbation réglementaire des autorités compétentes. Aucun détail financier n'a été mentionné.

Dans le même temps, Barry Callebaut pourrait acheter les actifs de fabrication de chocolat du site de Moreton, près de Liverpool, propriété de Burton's Biscuit Company. Tous les employés actuellement engagés dans la fabrication de chocolat à l'usine de Moreton seraient transférés à Barry Callebaut à la fin de la transaction. L'objectif est d'étendre les activités de production du groupe zurichois au Royaume-Uni, l'un des plus importants marchés de confiserie en chocolat en Europe d'après le communiqué.

Antoine de Saint-Affrique, directeur général du groupe Barry Callebaut, a déclaré que "cette transaction est un excellent exemple de la puissance des partenariats et de l'externalisation à long terme. C'est également un signe clair de notre engagement à soutenir la croissance de nos activités sur le marché britannique."

La semaine dernière, Barry Callebaut a finalisé un plan d'investissement d'environ 30 millions de dollars (29,1 millions de francs) destiné à trois sites de production au Canada et aux Etats-Unis.

