Le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis pèse sur BASF, tout comme le ralentissement de la production automobile (archives)

Le géant allemand de la chimie BASF a confirmé ses objectifs après une chute du bénéfice net de 24% au troisième trimestre, plombé par la conjoncture internationale dégradée sur fond de guerres commerciales.

Le groupe a dégagé un bénéfice net de 911 millions d'euros (un peu plus d'un milliard de francs) entre juillet et septembre, dans le sillage d'une baisse du bénéfice opérationnel (Ebit) généré par ses branches principales "chimie" et "matériaux".

Le chiffre d'affaires a baissé de 2% à 15,2 milliards d'euros.

"Nous ne pouvons rien changer aux conditions défavorables du marché", a expliqué le patron, Martin Brudermüller, cité dans un communiqué.

"Le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis pèse particulièrement sur nos activités", a-t-il indiqué. "S'y ajoutent les incertitudes autour du Brexit."

Le ralentissement de la production automobile a particulièrement affecté le groupe, fournisseur de produits plastiques pour ce secteur.

BASF a toutefois confirmé ses objectifs annuels abaissés en juillet et table sur un recul "jusqu'à 30%" de son bénéfice opérationnel avant exceptionnels et d'une "légère baisse" des ventes.

Le groupe avait annoncé fin juin la suppression de 6000 emplois dans le monde, sur 120'000, d'ici 2021, dans le cadre d'une restructuration visant à dégager 2 milliards d'euros d'économies annuelles.

"Nous restructurons notre organisation rapidement et résolument", a promis M. Brudermüller.

Fin septembre, le groupe avait déjà supprimé 1800 emplois, a précisé le directeur financier Hans-Ulrich Engel.

Neuer Inhalt Horizontal Line