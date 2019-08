Des bateaux miniatures futuristes seront en compétition du 1er au 8 septembre au large d'Yverdon-les-Bains (VD). Trois hautes écoles romandes - EPFL, HEIA-FR, HEIG-VD - organisent la 6e édition de la compétition HydroContest, dont le but est l’efficience énergétique.

Une douzaine d’équipes provenant de six pays européens participeront à ce concours sur le lac de Neuchâtel, a indiqué mercredi l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans un communiqué. Objectif: concevoir, fabriquer et piloter le bateau le plus efficace en termes d'énergie.

Chacune des équipes présente deux bateaux miniatures télécommandés, propulsés par des batteries fournies par l’organisateur. L’un, léger, doit naviguer vite et longtemps, tandis que l’autre, lesté de 200 kg, simule le déplacement d’un cargo.

À la fois outil d'éducation, de sensibilisation, et incubateur d'idées, cette manifestation rassemble les futurs ingénieurs autour d'une problématique commune: transporter plus, plus vite, avec moins d’énergie.

Un bateau asymétrique

Dans la course depuis le début, les étudiants de l’EPFL arrivent cette année avec trois bateaux. Les deux qui ont concouru l’an dernier: dans la catégorie "lourd", un navire à effet de surface, hybride entre un catamaran et un hydroglisseur sur coussin d’air. Le bateau léger est un bifoiler conçu en 2016.

Le troisième, nouveau, est conçu sur l’idée d’un prao (un voilier indonésien), il est asymétrique, car il ne possède qu’une coque principale et un flotteur latéral. Il n'a toutefois pas encore pu être pleinement testé et il n'est pas certain qu'il participe à la compétition.

Les étudiants de l’EPFL envisagent de passer l’année prochaine sur le projet Swiss Solar Boat et d'utiliser leurs prototypes actuels comme plateformes de tests pour participer en 2020 à la Monaco Solar & Energy Boat Challenge. Dans cette autre compétition internationale d’étudiants, le bateau est piloté par une personne et mesure plus de six mètres.

