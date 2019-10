Le parcours de Belinda Bencic (WTA 10) s'est arrêté en huitièmes de finale du tournoi WTA de Pékin. La Saint-Galloise a nettement échoué face à la Tchèque Petra Kvitova (WTA 7) 6-3 6-3.

Cette défaite sonne comme un coup d'arrêt pour la Suissesse dans la course au Masters dames de Shenzen dans un mois.

Après que Bencic a gaspillé une chance de break au premier set contre Kvitova, très efficace au service, elle a mené 2-0 au début de la deuxième manche. Mais elle n'est pas parvenue à garder son avantage. Las, à 3-4, elle a concédé le break décisif.

Pour la Saint-Galloise, il s'agit de la quatrième défaite en cinq duels contre la double lauréate de Wimbledon, qui a atteint la finale de l'Open d'Australie cette année. Elle ne l'a battu qu'une fois lors de la finale à Dubaï en février.

Dans la course à la huitième et dernière place qualificative pour le Masters en Chine, Bencic figure actuellement au 9e rang au classement de l'année. Jelina Svitolina, qui l'a précède de peu, et Kiki Bertens ont elles aussi atteint les huitièmes de finale à Pékin, ne concédant ainsi pas de terrain à la Suissesse.

Malheureusement pour Bencic, les tournois qui restent - Linz, Tianjin, Moscou et Luxembourg - sont moins bien dotés que celui de Pékin.

