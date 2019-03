A Bauma, le son des cloches des églises ne sera plus considéré comme du bruit, celui des cloches des vaches, des chèvres et des moutons non plus (photo symbolique).

La commune zurichoise de Bauma se simplifie la tâche face aux conflits liés aux nuisances sonores des cloches de vaches et d'églises. Désormais, elles ne seront plus considérées comme du bruit, ce qui exclut toute plainte civile. Il s'agirait d'une première en Suisse.

Selon le nouveau règlement de la police, approuvé lundi soir par l'assemblée communale, aucune restriction horaire ne touchera les émissions sonores des cloches d'églises et des cloches de vaches, de chèvres et de moutons. Ces dernières ne seront plus considérées comme du bruit. Elles n'ont donc pas non plus à respecter les heures de repos du voisinage.

"Je crois qu'il s'agit d'une première absolue en Suisse", indique le maire de Bauma, Andreas Sudler (sans parti), dans une interview publiée mardi dans le Zürcher Oberländer. Selon lui, aucune autre commune n'a approuvé un règlement de ce type.

Le bruit des cloches de vaches ou d'églises échauffe souvent les esprits. En 2015, la justice zurichoise avait donné raison aux voisins d'un paysan de l'Oberland, région dans laquelle se trouve Bauma. Elle avait estimé que le paysan devait retirer les cloches de son bétail durant la nuit.

