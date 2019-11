Le Bayern Munich et la Juventus, victorieux lors de la 4e journée de Ligue des champions, sont les deux premiers qualifiés pour les 8es de finale. Les Bavarois ont gagné 2-0 et les Italiens 2-1.

Le Bayern Munich et la Juventus, victorieux lors de la 4e journée de Ligue des champions, sont les deux premiers qualifiés pour les 8es de finale. Les Bavarois ont gagné 2-0 et les Italiens 2-1.

Avec quatre victoires en quatre matches, les champions d'Allemagne sont certains de terminer au moins deuxièmes du groupe B.

Crispés, incapables de mettre du rythme pendant l'essentiel du match, les Bavarois ont dû attendre un but de l'inévitable Robert Lewandowski, servi par Kingsley Coman, le meilleur homme du match, pour casser la résistance des Grecs à la 69e minute, avant que Perisic ne cloue le cercueil à deux minutes de la fin.

Malgré le retour dans l'équipe des battants Thomas Müller et Javi Martinez, et l'éviction de Thiago Alcantara et Philippe Coutinho par l'entraîneur intérimaire Hansi Flick, le Bayern n'a guère plus convaincu que lors de ses sorties du mois d'octobre. Et il lui faudra trouver un autre tempo s'il veut s'imposer samedi à domicile dans le "Klassiker" de la Bundesliga contre Dortmund.

Derrière les Allemands, Tottenham s'est fait plaisir à Belgrade en écrasant l'Etoile Rouge 4-0. A noter l'incroyable but de Lo Celso à la 34e après une improbable partie de billard dans la surface serbe.

La Juventus a de son côté dû attendre les arrêts de jeu pour dominer le Lokomotiv Moscou dans le groupe D. C'est Douglas Costa qui a offert les trois points à son équipe à la 93e après une action collective de grande classe. Les Transalpins ont en outre eu la bonne surprise de voir leur principal concurrent, l'Atletico Madrid, aller perdre 2-1 à Leverkusen qui couchait sur trois défaites.

Un Real de gala

Dans le groupe A, le Real Madrid a laminé Galatasaray 6-0. Détonateur dans le camp madrilène, le talentueux brésilien Rodrygo a éclaboussé le début de match de sa technique en inscrivant un doublé en trois minutes et en clôturant le score dans les arrêts de jeu.

Acheté par le Real en juin 2018 alors qu'il n'avait que 17 ans, cet héritier désigné de Neymar - il vient de Santos - a fait sa première apparition en Liga le 25 septembre contre Osasuna en marquant un but. Les Merengue ont définitivement réglé le cas turc à la 14e grâce à Sergio Ramos. Karim Benzema a inscrit son but réglementaire juste avant la pause sur une passe parfaite de...Rodrygo.

Ce large succès ne qualifie pas encore la formation coachée par Zinédine Zidane, mais il est difficilement concevable d'imaginer Bruges et ses deux points après quatre matches passer devant le Real et ses sept unités avec encore six points en jeu.

Le PSG a fait le service minimum avec une victoire 1-0 contre Bruges et une qualification validée pour la suite de la compétition.

Dans le groupe C enfin, Manchester City a concédé le nul 1-1 à Bergame contre l'Atalanta, alors que le Dinamo Zagreb et le Shaktar Donetsck n'ont pu se départager (3-3). Les Citizens ont cinq points d'avance mais ne sont pas encore mathématiquement qualifiés pour les huitièmes.

Neuer Inhalt Horizontal Line