13 septembre 2018

La 14e édition de BDFIL se tient jusqu'à lundi à Lausanne. Le public a notamment l'occasion de s'y pencher sur le travail de l'invité d'honneur Dave McKean, auteur de Batman Arkham Asylum, Cages ou Black Dog.

Le Britannique, également l'auteur de l'affiche de la manifestation, mêle collage, dessin, photographie ou images de synthèse dans ses oeuvres. L'homme trouve inspiration dans le romantisme noir, l’expressionnisme allemand, rappellent les organisateurs dans le dossier de presse. Depuis peu, Dave McKean est par ailleurs le premier lauréat de l’International Award for Excellence in Comic Art.

BFDIL propose une exposition récapitulative de son travail. Une exposition que le public peut découvrir en compagnie de son auteur vendredi à 16h30.

Légume héros

Mais BDFIL cette année, c'est aussi Nikita Mandryka et le fameux Concombre masqué, le légume justicier. Cofondateur avec Claire Bretécher et Gotlib de L’Écho des Savanes en 1972, Mandryka a notamment été rédacteur en chef de Charlie mensuel (1982-1983) et de Pilote (1984). Dans le cadre de la manifestation, il rencontrera les curieux lundi à 14h00 au Théâtre Boulimie.

A Lausanne, le public pourra aussi re-découvrir le travail de Jacques Lob (1932-1990), Anouk Ricard, Georges Schwizgebel ou Yannis La Macchia. Les plus jeunes ne sont pas en reste. BFDIL leur propose de venir explorer la bande dessinée en s'immergeant par exemple dans le monde déjanté d’Ana et Froga ou dans des ateliers de dessin et de sérigraphie.

L'an dernier, quelque 35'000 personnes avaient visité la manifestation, soit une fréquentation stable.

www.bdfil.ch

