Beat Feuz à nouveau le meilleur Suisse à l'entraînement

Beat Feuz s'est à nouveau montré le Suisse le plus rapide à l'occasion du deuxième entraînement chronométré en vue de la descente Coupe du monde messieurs de vendredi à Bormio. Le Bernois est 11e.

Les conditions n'avaient pas changé en comparaison de la veille. La piste "Stelvio", toujours glacée avec de petites inégalités de terrain, constituait un défi toujours redoutable pour les coureurs. "Cette piste appartient aux tracés les plus difficiles que j'ai descendus", relevait Feuz.

Celui qui voudra être devant ce vendredi devra s'élancer avec beaucoup de persuasion et de courage et être prêt à prendre un certain nombre de risques.

Feuz a perdu 77 centièmes de secondes sur Vincent Kriechmayr, meilleur temps de la deuxième séance. L'Autrichien conduit une belle équipe puisque Daniel Hemetsberger, à nouveau surprenant, le double champion olympique Matthias Mayer et Hannes Reichelt se sont également classés parmi les six premiers. Mais la deuxième place est revenue au Norvégien Aleksander Kilde, vainqueur il y a deux semaines de la descente de Val Gardena et qui rappelle qu'il faudra compter avec lui.

Christof Innerhofer, qui avait été nettement le plus rapide mercredi - avec une porte manquée - s'est relevé dans le dernier secteur après avoir réussi de bons temps intermédiaires. Il entendait garder des forces pour la course.

Bormio (ITA). Deuxième entraînement chronométré en vue de la descente Coupe du monde messieurs de vendredi: 1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1'57''44. 2. Aleksander Kilde (NOR) à 0''04. 3. Daniel Hemetsberger (AUT) à 0''19. 4. Ryan Cochran-Siegle (USA) à 0''25. 5. Matthias Mayer (AUT) à 0''31. 6. Hannes Reichelt (AUT) à 0''43.

Puis les Suisses: 11. Beat Feuz à 0''77. 22. Niels Hintermann à 1''57. 23. Mauro Caviezel à 1''58. 27. Gilles Roulin à 1''77. 32. Marco Odermatt à 2''25. 38. Carlo Janka à 2''94. 64. Patrick Küng à 10''76. 66. Stefan Rogentin à 13''94. 70 coureurs au départ, 66 classés. Eliminés: Ralph Weber (SUI), Christof Innerhofer (ITA). Non partant: Aksel Svindal (NOR).

Neuer Inhalt Horizontal Line