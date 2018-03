Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 février 2018 04:17 16. février 2018 - 04:17

Deuxième médaille olympique pour Beat Feuz! Après le bronze en descente, le Bernois a conquis l'argent du Super-G à Jeongseon à 0''13 de l'Autrichien Matthias Mayer.

Dommage que Beat Feuz ne dispute pas une troisième course samedi comme les dames. Parce qu'après avoir été bronzé en descente la veille, le skieur de 31 ans s'est paré d'argent en Super-G. Cela voudrait dire qu'en suivant cette logique, il aurait obtenu l'or samedi. Au-delà du clin d'oeil, Beat Feuz est monté en puissance sans se disperser. Véloce en fin de course, le Bernois a sans doute perdu l'or entre le deuxième et le troisième temps intermédiaire, là où il a concédé 0''31 à Mayer.

Comme lors de la descente, il était évident que la course allait se jouer sur des détails et à ce petit jeu c'est le Champion olympique de descente à Sotchi qui s'est montré le plus précis. Matthias Mayer est un homme de grand rendez-vous. Il enlève sa deuxième médaille d'or olympique alors qu'il ne compte "que" quatre succès en Coupe du monde. Mais à l'entraînement de descente, l'Autrichien de 27 ans avait montré toute son habileté sur les courbes rapides de la piste coréenne.

Le podium est complété par Kjetil Jansrud, 3e de la descente. Favori, le Norvégien a laissé filer la victoire sur le bas du tracé. Il termine à 0''18 de Mayer. Les autres skieurs suisses ont peiné. Après le passage de trente concurrents, Gilles Roulin pointe à la 20e place à 1''76, Thomas Tumler navigue en fond de cale au 23e rang à 2''08, alors que Mauro Caviezel a connu l'élimination.

