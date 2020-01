Beat Feuz a remporté la descente du Lauberhorn pour la troisième fois pour égaler le record de Franz Klammer. Le Bernois a devancé de 0''29 Dominik Paris et de 0''31 Thomas Dressen.

Le boss du Lauberhorn s'appelle bien Beat Feuz. Privé d'un troisième succès sur sa piste l'an dernier par Vincent Kriechmayr, le Bernois a remis les pendules à l'heure sur une piste raccourcie en raison des chutes de neige tombées durant la nuit.

Mais "Kugelblitz" n'a pas été dérangé par ces aléas dans un temps de carte postale. Parce que l'Emmentalois est tout simplement le meilleur dans les passages-clés. D'une pureté magistrale à Hundschopf, tellement précis à la Minschkante, Feuz a enlevé son troisième Lauberhorn au Kernen-S. Dans ce passage d'un autre temps, dans cette chicane verglacée qui doit se négocier avec finesse, le skieur de Schangnau a été tout simplement parfait. Feuz a même touché avec son épaule gauche la bâche à l'intérieur de ce virage qui fut longtemps appelé Brüggli-S avant d'être rebaptisé Kernen-S. Il serait peut-être temps de proposer Feuz-S pour désigner ce passage.

Le plus rapide en entrée et le deuxième plus rapide en sortie, Feuz décroche la 13e victoire de sa carrière, la dixième en descente. Et le Bernois fait d'une pierre deux coups en reprenant le dossard rouge de leader de la discipline à Dominik Paris avec désormais seize points de bonus avant les épreuves de Kitzbühel.

Excellent aux entraînements, vainqueur surprise du combiné vendredi, Matthias Mayer était attendu tout en haut. Mais l'Autrichien, 4e, a concédé trop de temps tout au long de la piste.

Les Suisses réalisent un bon résultat d'ensemble avec la 5e place de Mauro Caviezel, la 8e de Niels Hintermann et la 13e de Carlo Janka. Un Carlo Janka qui a vu tous ses espoirs s'envoler entre la Minschkante et le Canadian Corner. Sans cette erreur, le Grison aurait très certainement pu lutter pour une place sur le podium.

Neuer Inhalt Horizontal Line