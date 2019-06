Après cinq ans d'attente, Beat Hefti et Alex Baumann vont enfin recevoir, ce vendredi soir, la médaille d'or du bob à deux des Jeux olympiques de 2014 à Sotchi.

Le pilote appenzellois, au centre d'une fête organisée à Schwellbrunn, est tout de même frappé par la déception et s'en explique auprès de Keystone-ATS. Deuxième d'une course remportée par les Russes Alexander Zubkov/Aleksey Voyevoda, convaincus de dopage par la suite, Hefti - retraité depuis un an et demi - parle de cette attente.

Beat Hefti, avez-vous déjà eu en main cette médaille d'or?

"Non. Nous avions jusqu'au 13 juin pour renvoyer notre médaille d'argent. Le 15 ou le 16, Ralph Stöckli (le chef de mission à Sotchi) m'a dit que l'or était arrivé à Lausanne (rires). C'était déjà une bonne nouvelle car cela signifiait que nous pourrions effectivement la recevoir lors de la fête!"

Cinq ans, c'est long... Avez-vous souffert de cette attente?

"Non, nous étions pris par le quotidien, les entraînements, les courses."

Mais vous avez été privés de la jubilation du vainqueur. Etes-vous encore énervé?

"On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui reste, c'est la déception. Quand tu fais en sorte de te mesurer aux autres dans les règles, tu espères que tes adversaires font de même. C'est donc plus de la déception que de la colère. Mais cette histoire est terminée et je suis heureux que tout soit rentré dans l'ordre."

Recevrez-vous une prime pour cette victoire?

"(rires) Beaucoup de gens pensent que nous allons toucher rétroactivement une grosse somme. Mais ce n'est pas le cas. Et je trouve que ce n'est pas totalement correct. Les Russes doivent payer au CIO une grosse amende à titre de dommage mais nous, les athlètes, nous ne recevrons rien de cette somme. Du reste, personne du CIO ne sera présent vendredi et je trouve cela plutôt faible."

Et du côté des fédérations suisses?

"Nous avons déjà touché la prime de victoire de la part de Swiss Olympic. Les discussions se poursuivent avec Swiss Sliding. Nous avions un contrat qui le prévoyait, mais la Fédération dit que les sponsors d'alors ne paieront pas aujourd'hui."

Avez-vous eu, un jour, la tentation du dopage?

"Jamais. Et même si je ne m'étais jamais fait prendre, je me serais rongé de l'intérieur d'avoir triché."

Mais personne ne vous a fait de proposition dans ce sens?

"Non, vraiment. Nous avons toujours travaillé avec des compléments alimentaires, le reste c'est de l'entraînement et de l'hygiène de vie. Ce serait dur en Suisse, où les contrôles sont nombreux."

En quoi votre carrière aurait-elle été différente si vous aviez pu fêter ce titre olympique en 2014?

"Difficile à dire. Je ne crois pas que les choses auraient été très différentes."

Même pas le passage d'Alex Baumann dans l'équipe de Rico Peter en 2016?

"Je ne pense pas. Les raisons étaient ailleurs. J'étais devenu encombrant pour la Fédération, qui ne voulait pas que les médias ne parlent que de Beat Hefti. La Fédération préfère avoir trois bons pilotes et a tout fait pour éloigner Alex de moi. Elle voulait probablement éviter qu'il n'y ait plus personne de compétitif après mon départ à la retraite. J'ai toujours soutenu cette démarche et je n'avais pas peur puisque je savais qu'athlétiquement, j'étais le plus fort."

Regrettez-vous la manière dont s'est terminée votre carrière?

"Pas du tout et je referai tout pareil. J'estime que la manière avec laquelle on m'a traité est un peu indigne, après avoir été celui qui faisait entrer l'argent pendant 20 ans. Or, à la fin, on m'a simplement éjecté."

