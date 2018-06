Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

26 juin 2018

Valon Behrami a fait une promesse mardi: les Suisses ne célébreront plus un but en mimant l'aigle bicéphale albanais durant cette Coupe du monde.

"Cela ne se reproduira plus. Pour une raison évidente: nous ne seront plus appelés à jouer en Russie un match comme celui de vendredi à Kaliningrad, poursuit Valon Behrami, qui savait parfaitement qu'une victoire contre la Serbie allait susciter de telles émotions dans les rangs de l'équipe de Suisse. "Il y a des matches comme celui-ci qui peuvent provoquer de telles manifestations", ajoute-t-il comme pour dédouaner Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri qui sont, comme lui, originaires du Kosovo.

"Après ce match, on n'a plus parlé de football. Heureusement, le verdict est tombé lundi soir et il nous permet de compter sur tous nos joueurs pour les prochains matches. Maintenant, pour revenir sur la problématique de cette célébration, je crois qu'il faut prendre du temps pour en parler, explique Valon Behrami. Et je ne pense pas qu'il serait judicieux de le faire en pleine Coupe du monde."

"Ce qui s'est passé s'est passé, lâche pour sa part Vladimir Petkovic. Il est évident que les émotions peuvent vous transporter lors d'un match de football. Il faut tirer les leçons de cet épisode pour aller de l'avant. Je veux que mes joueurs se concentrent pleinement sur cette Coupe du monde. Qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de la disputer dans des conditions d'organisation aussi parfaites."

