A 37 ans, l'Éthiopien Kenenisa Bekele a remporté le marathon de Berlin en échouant à 2 secondes du record du monde, au terme d'un finish de folie.

L'ancien roi de la piste, toujours détenteur des records du monde des 5000 et 10'000 m, a terminé en 2h01'41'', à un souffle du fabuleux record établi en 2018 sur le même parcours de Berlin par Eliud Kipchoge (2h01'39''), qui n'était pas présent cette année.

Bekele devient ainsi le deuxième homme à passer sous la barre des 2h2'.

Chez les dames, sa compatriote Ashete Bekere s'est imposée en 2h20'14'', la grande favorite kényane Gladys Cherono ayant abandonné.

En tête avec deux de ses compatriotes au 30e kilomètre, Bekele s'est laissé distancer au 31e km, mais est revenu impitoyablement en fin de course et a déposé Birhanu Legese (2h02'48''), 2e dimanche et devenu le troisième homme le plus rapide de l'histoire sur le marathon, et Sisay Lemma (2h03'36''), 3e.

"Je suis très heureux d'avoir réussi ma meilleure performance personnelle, et ce résultat m'encourage pour l'avenir. Mais manquer le record du monde pour 2 secondes, je ne suis pas content", a déclaré Bekele quelques minutes après avoir franchi la ligne d'arrivée.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis Les élections nationales auront lieu dans trois semaines. Nous aimerions savoir quels sont selon vous les défis politiques prioritaires et pour quel parti vous voteriez aujourd'hui. L’enquête ne prend qu’environ 10 minutes.