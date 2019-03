Coup d'arrêt pour Belinda Bencic ! Après douze succès de rang, la Saint-Galloise s'est inclinée en demi-finale du tournoi d'Indian Wells.

Elle a été battue 6-4 6-2 par la Championne de Wimbledon Angelique Kerber (WTA 8). En délicatesse avec son engagement - elle a concédé... sept breaks -, Belinda Bencic avait pourtant réussi une très belle entame de match pour mener 4-2. Mais elle devait perdre dix des douze derniers jeux de cette rencontre pour connaître à nouveau l'amertume de la défaite après un parcours magnifique. Titrée à Dubaï, elle avait notamment battu à Indian Wells la no 1 mondiale Naomi Osaka pour obtenir l'assurance de retrouver lundi prochain sa place parmi les vingt premières du classement de la WTA.

Angelique Kerber affrontera dimanche en finale la prodige canadienne Bianca Andreescu (WTA 60) qui s'est imposée 6-3 2-6 6-4 devant la no 6 mondiale Elina Svitolina. Si elle cueille le titre, Angelique Kerber sera no 2 mondiale lundi. Avec son expérience et la forme qui est la sienne dans le désert californien, la protégée de Rainer Schüttler sera la favorite de cette finale.

Déjà battue par l'Allemande en janvier dernier dans le cadre de la Hopman Cup de Perth, Belinda Bencic n'a pas trouvé la parade lors de cette demi-finale. Ce fameux instinct qui la guide ne l'a pas aidée pour une fois à comprendre le jeu de l'adversaire. Mais ce revers ne doit pas, encore une fois, occulter le parcours extraordinaire réalisé depuis un mois. La semaine prochaine à Miami, Belinda Bencic entend poursuivre sa marche avant qui doit l'emmener vers les sommets.

