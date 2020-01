C'est une Belinda Bencic résolument optimiste qui entamera ce mardi sa septième campagne déjà à Melbourne. "Ma préparation fut bonne. Je serai prête pour mon premier tour", assure-t-elle.

Elle sera opposée à la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (ATP 202) qui revient de blessure et contre laquelle elle reste sur une défaite l'an dernier à Hobart. "Je la connais très bien. Nous nous entraînons parfois ensemble. C'est une joueuse très bonne en défense", souligne la Saint-Galloise qui devra bien rebondir après sa défaite sans appel 6-3 6-1 concédée jeudi devant l'Américaine Danielle Collins et qui l'a privée d'un beau défi face à la no 1 mondiale Ashleigh Barty. "J'aurai bien voulu gagner ce match bien sûr, glisse-t-elle. Mais cette défaite n'a rien de tragique. J'ai toujours besoin de quelques matches en début d'année pour monter en puissance."

Arrivée vendredi à Melbourne, elle n'a pas vécu ce "mardi noir" avec cette pollution de l'air qui a contrarié le déroulement du premier tour des qualifications. "A mon avis, on n'aurait pas dû faire débuter ces rencontres, lâche-t-elle. Le risque était grand non seulement pour les joueuses mais aussi pour les ramasseurs de balles." Si cette situation devait se reproduire durant la quinzaine, Belinda Bencic préférera ne pas jouer. "Si on me laisse le choix toutefois..." Là est bien toute la question.

"Gagner en constance et être plus calme"

Belinda Bencic ne se fixe pas d'objectifs clairement définis pour 2020. "Je regarde match après match. J'ai toujours fonctionné de cette manière, glisse-t-il. J'espère à la fois gagner en constance et être plus calme sur le court. Au final, je veux bien sûr conserver ma place dans le top-ten." Et pourquoi pas briller aussi en Fed Cup. Elle a confirmé sa présence au barrage de Bienne au lendemain de l'Open d'Australie qui opposera la Suisse au Canada. Si elle s'impose, la formation de Heinz Günthardt disputera la phase finale au printemps à Budapest.

Demi-finaliste de l'US Open et du Masters en 2019, Belinda Bencic affirme que le regard que les autres joueuses portent sur elle n'a pas changé depuis qu'elle joue dans la cour des grandes. "Je ne vois pas vraiment de différences, dit-elle. Et le fait d'être tête de série no 6 ne modifie non plus pas la donne. Il vous reste toujours sept matches à gagner pour remporter le titre."

On le sait, Belinda Bencic participe à sa manière à l'aide apportée aux victimes des incendies qui ravagent l'Australie. Elle a décidé de verser 200 dollars pour chaque double faute commise. En trois matches à Brisbane, elle a contribué à l'effort consenti par toute la famille du tennis à hauteur de 2000 dollars. "J'ai le sentiment d'être dans les clous, s'amuse-t-elle. Mais je vais peut-être intégrer les aces pour augmenter la somme." Cela ferait 2400 dollars de plus.

