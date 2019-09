Belinda Bencic veut rebondir après cette demi-finale maudite de l'US Open. Son parcours à New York doit, estime-t-elle, agir comme un déclic.

Belinda Bencic, on imagine que la déception doit être énorme après une telle défaite ?

"Je suis déçue comme après chaque défaite. La finale était vraiment à ma portée. J'étais totalement abattue cinq minutes après la balle de match. Mais mon team m'a bien aidé à comprendre que cette quinzaine fut finalement une très belle quinzaine. J'ai obtenu ici à New York le meilleur résultat de ma carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Alors, la fierté l'emporte sur la déception."

Avez-vous été surprise par Bianca Andreescu ?

"Non. Elle a gagné deux titres à Indian Wells et à Toronto. Elle a battu de grandes joueuses cette année. Personne ne peut être surpris par ses résultats. Elle est une grande joueuse. Elle mérite sa place en finale."

Quelle fut la clé de cette demi-finale ?

"Ce fut un beau combat. Surtout sur le plan tactique. Bianca joue d'une manière très intelligente. Je me suis efforcée de trouver la bonne tactique. J'ai laissé passer tant d'occasions. Dans ces conditions, cela devient compliqué de gagner un set. Elle a mieux joué que moi les points importants. Elle est bien là la différence."

Quel point de ce match rejoueriez-vous si vous en aviez la possibilité ?

"Aucun en particulier. Sur la balle de premier set en ma faveur, elle a trop bien servi pour me laisser une chance de la gagner. Ce fut le cas pratiquement sur les cinq autres balles de break de ce premier set."

Que s'est-il passé au deuxième set que vous avez perdu après avoir mené 5-2 service à suivre ?

"Ce set ne s'est pas joué sur les nerfs. J'ai simplement commis des erreurs stupides sur la fin alors que mon adversaire a réussi dans le même temps de beaux points. En tennis, tout peut aller très vite. Je ne vais pas me plaindre. Il m'est arrivé aussi de gagner des matches qui semblaient perdus."

Vous avez progressé sur le plan physique, au service aussi. Que vous manque-t-il pour gagner un titre du Grand Chelem ?

"Ce sont désormais les petits détails qui comptent. Ce n'est plus une question de revers ou de coup droit. Je dois encore m'améliorer dans tous les domaines, gagner un pourcent sur le physique, sur le mental, au service et partout ailleurs. Je dois aussi être capable de me retrouver dans une situation de gagner un tournoi du Grand Chelem. Je dois donc jouer plus de quarts de finale, plus de demi-finales. Avant cet US Open, je perdais généralement beaucoup trop tôt ! Je dois me donner la possibilité de forcer mon destin."

