C'est la mère de toutes les défaites pour Belinda Bencic ! La Saint-Galloise se demandera encore longtemps comment elle a laissé filer sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem.

Belinda Bencic ne défiera pas Serena Williams samedi en finale de l'US Open alors qu'elle avait toutes les cartes dans les mains pour le faire. Seulement, elle s'est inclinée 7-6 (7/3) 7-5 devant Bianca Andreescu (no 15) dans un match qu'elle aurait dû remporter mille fois.

Lâchée son service dans le jeu décisif du premier set au cours duquel elle a galvaudé six balles de break sur six - dont une balle de set à 5-4 -, Belinda Bencic a ensuite servi à deux reprises pour le gain de la seconde manche, à 5-2 et à 5-4. Dans ce dixième jeu crucial, elle a mené 30-0 avant de commettre une double faute pour ouvrir la porte à la Canadienne. Quelques instants plus tard, Bianca Andreescu signait un troisième break de rang pour conclure sur sa troisième balle de match.

A 19 ans, la joueuse de l'Ontario tentera donc de priver à son tour Serena Williams d'un 24e titre du Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court. Serena Williams a cueilli jeudi sa 101e victoire à l'US Open. Elle a battu 6-3 6-1 en 1h10' Elina Svitolina (no 5). Si elle arrive cette fois à maîtriser ses nerfs contrairement à l'an dernier face à Naomi Osaka, l'Américaine s'avance comme la favorite de cette finale.

A l'image de Stan Wawrinka battu mardi par Daniil Medvedev, Belinda Bencic quitte Flushing Meadows avec une montagne de regrets. Jamais elle n'aurait dû perdre cette demi-finale qui lui tendait les bras. Plus créative, elle avait réellement pris la mesure de la Canadienne. Mais Bianca Andreescu possède une faculté rare: celle de ne jamais trembler dans le "money time". Alors que Belinda Bencic a été rattrapée dans ces instants-là par le poids de l'enjeu.

