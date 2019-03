Belinda Bencic (WTA 23) joue toujours le tennis de sa vie. Titrée à Dubaï, la Saint-Galloise a cueilli un douzième succès de rang pour se hisser dans le dernier carré à Indian Wells.

Dans le désert de Californie, Belinda Bencic s'est imposée 6-3 4-6 6-3 devant la no 5 mondiale Karolina Piskova qu'elle rencontrait pour la première fois. Ce succès devant la Tchèque, demi-finaliste du dernier Open d'Australie après sa victoire improbable devant Serena Williams, ne souffre aucune discussion. Sans un moment d'égarement au début du deuxième set, la Saint-Galloise aurait très certainement conclu beaucoup plus vite.

Après la perte d'un deuxième set au cours duquel elle fut menée 4-0, le premier qu'elle égare depuis le début du tournoi, Belinda Bencic n'a laissé aucune ouverture à son adversaire. Elle n'a, en effet, pas concédé la moindre balle de break sur ses cinq jeux de service. Après avoir galvaudé quatre balles de 3-1, elle pouvait ravir le service de la protégée de Conchita Martinez à 4-3. A 5-3, elle gagnait à 15 l'ultime jeu du match pour obtenir l'assurance de figurer parmi les vingt premières dans le prochain classement WTA, un rang qu'elle n'a plus occupé depuis le 8 août 2016.

Après ses succès sur la no 1 mondiale Naomi Osaka et sur Karolina PLiskova, Belinda Bencic veut bien sûr prolonger l'aventure à Indian Wells. Elle disputera sa demi-finale ce vendredi contre la gagnante de la rencontre qui doit opposer Venus Williams (WTA 36) à Angelique Kerber (WTA 8). Elle ne devra nourrir aucun complexe face à l'Américaine ou l'Allemande, deux joueuses qu'elle a déjà battues par le passé. Au contraire, elle s'avancera dans la peau de la favorite. Son parcours depuis le mois de février l'autorise à croire que le ciel est désormais sa seule limite. On rappellera que six de ses douze victoires obtenues depuis un mois et demi ont été acquises contre des joueuses du top ten. "Tout roule", glisse malicieusement la Saint-Galloise à la question de connaître ses sensations.

