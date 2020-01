Même sans livrer son meilleur tennis, Belinda Bencic sera au rendez-vous des quarts de finale du tournoi d'Adelaïde. La no 7 mondiale s'est imposée 7-6 (8/6) 7-6 (7/4) devant Julia Görges (WTA 38).

Face à l'Allemande qu'elle a battue une troisième fois en cinq rencontres, Belinda Bencic a accusé un certain déchet dans son jeu et des sautes de concentration qui ne lui ont pas permis de conclure plus tôt. Elle a, en effet, servi à deux reprises pour le match à 5-4 et à 6-5 avant de trouver son salut dans un nouveau jeu décisif. On précisera qu'elle avait dû écarter une balle de premier set à 6/5 au tie-break.

Ce jeudi, elle devra hisser le niveau de son jeu pour tenir son rang devant Danielle Collins (WTA 27). Victorieuse 6-3 6-1 de sa compatriote Sofia Kenin (WTA 17), l'Américaine semble avoir retrouvé le punch qui l'avait emmenée il y a douze mois dans le dernier carré de l'Open d'Australie. Les deux joueuses n'ont encore jamais été opposées à ce jour.

